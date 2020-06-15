На первый этап аукционов по выкупу жилья у застройщиков государством подали четыре заявки

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Застройщики Воронежской области подали три заявки на выкуп жилья госкомпанией ДОМ.РФ. Из Красноярского края на аукцион поступила одна заявка, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ДОМ.РФ.

Ранее стало известно, что пилотными регионами в программе выкупа госкомпанией ДОМ.РФ жилья у застройщиков стали Воронежская область и Красноярский край. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ДОМ.РФ получит 50 млрд рублей на прямой выкуп не проданных квартир в новостройках. Эта мера призвана поддержать застройщиков жилья, которые столкнулись с падением спроса на новостройки из-за экономических сложностей и пандемии коронавируса.

"По условиям аукциона, на сегодняшний день ДОМ.РФ видит только поданные заявки. От компаний в Воронежской области принято три заявки, в Красноярском крае - одна заявка. До 24 июня ДОМ.РФ рассмотрит их на предмет соответствия критериям, которые обусловлены программой господдержки. В случае соответствия компания дополнительно запросит у застройщиков цены", - прокомментировали в компании.

Согласно информации, размещенной на сайте "Сбербанк-АСТ", лимит на финансирование программы выкупа жилья в Красноярском крае составляет более 1,045 млрд рублей, в Воронежской области - более 646 млн рублей. По условиям программы, дисконт от начальной цены за квадратный метр жилья должен быть не менее 15%. По данным аналитического центра ДОМ.РФ, потенциально под условия программы попадает 547 тыс. кв. м жилья, строящегося в Красноярском крае, и 430 тыс. кв. м жилья в Воронежской области.