Гарантии на получение квартир до конца года получат 40 тыс. обманутых дольщиков

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Правительство РФ планирует до конца года обеспечить гарантиями на получение квартир примерно 40 тыс. обманутых дольщиков. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в понедельник на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

"Было выделено 30 млрд рублей [на докапитализацию Фонда защиты прав дольщиков], примерно 11 млрд выделили дополнительно регионы. Сегодня мы запустили в проектирование и строительство около 1 млн кв. м жилья. <…> Считаем, что до конца года примерно 40 тыс. обманутых дольщиков дадим гарантию на получение в ближайший год квартир", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что на совещаниях были рассмотрены 229 проблемных домов в 20 регионах. По словам вице-премьера, все губернаторы лично занимаются этим вопросом. "Идет в хорошем смысле слова соревнование за получение этих денег для того, чтобы максимально большое количество проблем решить в регионе", - отметил он.

Ранее правительство РФ также выделило Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства 30 млрд рублей, которые пойдут на решение проблем не менее 10 тыс. дольщиков.