Хуснуллин допустил, что ввод жилья в России по итогам 2020 года снизится на 10%

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Снижение объема ввода жилья в России по итогам 2020 года может составить 10%. Такой прогноз высказал в понедельник вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24".

"Пока я бы считал идеальным вариант, если бы мы упали минус 10%. Не идеальный, скажем, а для нас очень приемлемый вариант - это минус 10%", - сказал вице-премьер. Он также выразил надежду, что меры поддержки строительной отрасли смогут приостановить падение ввода жилья.

По словам Хуснуллина, на снижение объема ввода жилья существенно повлияла приостановка строительства в Москве и Московской области из-за распространения коронавирусной инфекции. "Это уже дает серьезные опасения. Плюс начались проблемы у мелких застройщиков, у средних. Если крупные более-менее на плаву, то в ряде регионов, я смотрю, застройщики либо восстановились не полностью, либо вообще пока не начали стройку, - отметил он. - Где-то вижу, что получение разрешения на строительство притормозилось, это еще более опасная тенденция. Одно дело - достроить начатое. Второе - если застройщики не начинают новые проекты, значит у них есть какие-то экономические сомнения".

Ранее в Минстрое России сообщили, что ввод жилья по итогам текущего года будет не меньше прошлогоднего уровня благодаря мерам господдержки, несмотря на спад в апреле 2020 года.

Согласно уточненным данным Росстата, опубликованным в конце января 2020 года, объем ввода жилья в России в 2019 году составил 82 млн кв. м. Эти данные включают в себя жилые дома, построенные населением на участках, предназначенных для ведения садоводства, которые до августа 2019 года в статистике не учитывались. В 2018 году ввод жилья составил 75,7 млн кв. м.