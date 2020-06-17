Якушев заявил, что более 3 тыс. строящихся домов в России являются проблемным

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Более 3 тыс. строящихся домов в России можно назвать проблемными. Об этом сообщил в среду министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на заседании Совета Федерации.

"В 2019 году полноценно заработала у нас система, в ней мы видим практически каждый строящийся дом (Единая информационная система жилищного строительства - прим. ТАСС). И вот то, что мы можем сегодня отнести к проблемным домам - их 3 107", - сказал Якушев.

Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, на май 2020 года более 178 тысяч граждан нуждаются в восстановлении прав. Площадь долгостроев, которые расположены в 72 регионах страны, достигает 18,5 млн кв. м.

В конце мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в прямом эфире на своей странице в социальной сети "Инстаграм" сообщал, что на решение проблемы долгостроев необходимо 500 млрд рублей.