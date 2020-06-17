{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Якушев заявил, что более 3 тыс. строящихся домов в России являются проблемным

Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, на май 2020 года более 178 тысяч граждан нуждаются в восстановлении прав

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Более 3 тыс. строящихся домов в России можно назвать проблемными. Об этом сообщил в среду министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на заседании Совета Федерации.

"В 2019 году полноценно заработала у нас система, в ней мы видим практически каждый строящийся дом (Единая информационная система жилищного строительства - прим. ТАСС). И вот то, что мы можем сегодня отнести к проблемным домам - их 3 107", - сказал Якушев.

Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, на май 2020 года более 178 тысяч граждан нуждаются в восстановлении прав. Площадь долгостроев, которые расположены в 72 регионах страны, достигает 18,5 млн кв. м.

В конце мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в прямом эфире на своей странице в социальной сети "Инстаграм" сообщал, что на решение проблемы долгостроев необходимо 500 млрд рублей.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
Минстрой допустил расширение перечня системообразующих организаций в строительстве и ЖКХ
Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев напомнил, что на данный момент в перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ входят 76 организаций
Читать полностью