В Счетной палате обеспокоены отставанием от плана ввода жилья в России

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Счетная палата РФ обеспокоена отставанием от плановых показателей по вводу жилья, заложенных нацпроектом "Жилье и городская среда", из-за кризисных явлений в экономике. Об этом сообщила в среду аудитор ведомства Светлана Орлова на заседании Совета Федерации.

"В настоящее время наибольшую озабоченность вызывает выполнение установленных нацпроектом показателей по вводу жилья. Отмечу, что этот показатель не был достигнут еще в нормальных условиях в прошлом году, в этом году достижение еще больше осложнено экономическим кризисом", - сказала она.

По ее словам, негативное влияние на стройотрасль России оказывают снижение спроса на жилье из-за сокращения доходов граждан, увеличение стоимости строительства жилья, увеличение числа проблемных объектов. "Один из элементов, которым должен заняться Минстрой, сейчас об этом Владимир Владимирович (министр строительства и ЖКХ России Якушев - прим. ТАСС) сказал, - общенациональный план по восстановлению экономики. Считаем также, что индивидуальное жилищное строительство может стать локомотивом, эта тема сегодня востребована", - добавила Орлова.

Согласно паспорту нацпроекта "Жилье и городская среда", в 2020 году в России должно быть введено 98 млн кв. м.

В понедельник вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что снижение объема ввода жилья в России по итогам 2020 года может составить 10%. Согласно уточненным данным Росстата, опубликованным в конце января 2020 года, объем ввода жилья в России в 2019 году составил 82 млн кв. м. Эти данные включают в себя жилые дома, построенные населением на участках, предназначенных для ведения садоводства, которые до августа 2019 года в статистике не учитывались. В 2018 году ввод жилья составил 75,7 млн кв. м.