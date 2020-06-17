В Госдуме считают, что регионам нужно дать возможность разрабатывать программы реновации

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Регионы России должны иметь право на собственные программы реновации, утвержденные в Минстрое, если им позволяет это сделать экономическое состояние, такое мнение в среду выразил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду поручила подготовить обращение в Минстрой по вопросу разработки законопроекта о реновации пятиэтажек и ветхого жилья, который создал бы экономически выгодные условия для привлечения инвесторов в эту сферу.

По мнению Пахомова, программа реновации жилья в России должна быть, однако вопрос всегда встает об источниках финансирования, которых может быть всего три: федеральный бюджет, то есть уже существующие программы развития городской среды и ЖКХ, за счет которых могло бы быть выполнено благоустройство, средства региональных бюджетов и деньги застройщиков.

"Регионов, которым уже сегодня позволяет это сделать экономика и состояние регионального бюджета, немного, но они есть. Это регионы-доноры и несколько самых крупных региональных столиц. Этим территориям надо дать право на собственные программы реновации, прошедшие утверждение в Минстрое", - сказал Пахомов.

Для остальных регионов реализация подобных программ возможна только с существенным участием средств федерального бюджета и при обязательном полнейшем соблюдении гарантий жилищных прав граждан, подчеркнул депутат. Он напомнил, что с идеей дать возможность регионам реализовывать программы реновации физически и морально устаревшего жилья он с коллегами выступал год назад.

Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии 20 мая направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение о распространении на все субъекты РФ программы реновации по аналогии с московской.