В Ростуризме допустили снижение ставки по кредитам для строительства отелей в два раза

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Субсидирование процентной ставки для строительства новых отелей в России позволит снизить ее до 3-5% с текущих 10%. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в рамках онлайн-совещания на площадке "Единой России", посвященного поддержке туристической отрасли и развитию внутреннего туризма.

"Озвучу отдельную меру поддержки. Это касается субсидирования процентной ставки на строительство новых гостиниц, реконструкцию старых и создание многофункциональных комплексов. Сейчас строительство гостиниц - это очень низкомаржинальный бизнес, долгий срок окупаемости. Мы рассчитываем за счет этой меры поддержки снизить конечную процентную ставку для бизнеса до 3-5%. Сейчас она составляет от 10%", - сказала Догузова.

Также в этом году предполагается субсидирование 50% кредитных платежей по процентам для крупных гостиничных предприятий, отметила она. Планируется выдавать гранты на софинансирование строительства легковозводимых модульных отелей - кемпингов, глэмпингов (разновидность кемпинга) и так далее.

"Мы рассчитываем в этом году профинансировать создание до 100 модульных отелей для того, чтобы расширить гостиничную емкость на экологических территориях нашей страны", - отметила Догузова.

Ростуризм также работает над программой расширения маршрутов, по которым Минтранс будет готов предоставлять субсидированные тарифы, сообщила руководитель Ростуризма.

Туризм отдельным блоком вошел в национальный план восстановления экономики. Первая часть мер посвящена поддержке отрасли во время кризиса, плавному выходу из него и запуску туристического сезона. Второй блок мер рассчитан на долгосрочную перспективу и направлен на системное развитие туризма в России, повышение его конкурентоспособности.