Росреестр упростит регистрацию прав на недвижимость через нотариусов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Росреестр и Федеральная нотариальная палата (ФНП) подготовили дорожную карту по совершенствованию взаимодействия, что позволит оптимизировать процесс регистрации прав и предоставления сведений из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Росреестра.

"Дорожная карта направлена на дальнейшую оптимизацию текущих и внедрение новых инструментов электронного взаимодействия регистратора и нотариата, обмен информацией о планируемых мероприятиях, а также совершенствование нормативной базы. Эти меры послужат укреплению стабильного, комфортного и безопасного гражданского оборота в сфере недвижимости с использованием современных технологий", - говорится в сообщении.

ФНП уже представила технологию создания и обработки нотариальных документов, удостоверенных двумя и более нотариусами. Кроме того, ведется работа над разработкой системы автоматизированной обработки электронных документов, представленных нотариусами. В ближайшее время Росреестр и ФНП представят в правительство России предложения об оптимизации возврата государственной пошлины.

Федеральная нотариальная палата использует систему межведомственного электронного взаимодействия и сервисы официального сайта Росреестра. За 2019 год в электронном виде нотариусами было направлено на государственную регистрацию более 3 млн пакетов заявлений и 5 млн запросов о предоставлении сведений из ЕГРН.

В феврале 2019 года нотариусов обязали направлять в Росреестр все заверенные документы по сделкам с недвижимостью в электронной форме. После этого Росреестр за один рабочий день проводит регистрационно-учетные действия по электронным документам. По словам руководителя ведомства Олега Скуфинского, в будущем нотариально удостоверенные сделки должны регистрироваться в ЕГРН практически в режиме реального времени.