Сбербанк снизит ставку по ипотеке на новостройки по спецпрограмме на первые 2 года кредита

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сбербанк предоставит скидку до 3,5 процентного пункта на ставку по ипотеке в рамках программы субсидирования с застройщиками. Новый увеличенный дисконт будет действовать первые 2 года с даты получения кредита и зависит от срока кредита. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Отмечается, что льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых. Ставка по программе господдержки для семей с детьми - от 1,2% годовых. Ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке с учетом скидки от застройщика - от 4,6% годовых.

Минимальная процентная ставка по ипотеке действует для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса "Электронная регистрация" и с учетом скидки от застройщика в рамках новой программы субсидирования первые 2 года с момента получения ипотеки. На оставшийся срок кредита применяется стандартная ставка по ипотеке Сбербанка с учетом других скидок и акций.

Директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев также уточнил, что заемщики сами смогут выбрать вариант субсидированной ставки - увеличенный дисконт в первые 2 года выплаты ипотеки либо стандартную скидку на весь срок кредита.