Сбербанк зафиксировал рост цен на новостройки в городах-миллионниках с начала года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Цены на жилье в новостройках в некоторых городах-миллионниках росли, в том числе в период введенного в апреле-мае режима самоизоляции. Об этом сообщил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов на онлайн-конференции "Пути выхода из пандемии для девелоперов".

"Если говорить в таком термине, как цены на жилье, мы статистически отмечаем, что в основных городах-миллионниках с начала года и в период пандемии рост цен, за некоторым исключением, продолжился", - сказал Ситнов.

Также он отметил, что рынок жилой недвижимости остается привлекательным для инвесторов. В период введения ограничений и самоизоляции из-за пандемии коронавируса Сбербанк продолжил кредитовать новые проекты застройщиков жилья.

"По вопросу кредитования застройщиков с начала года мы приняли 277 кредитных заявок на сумму почти 400 млрд рублей. Для понимания весь наш портфель - это 500 млрд рублей. Из них в период апреля-мая - примерно половина от этого числа заявок, [т.е.] 130 заявок на 215 млрд рублей", - добавил Ситнов.

Сбербанк фиксирует активность не только со стороны застройщиков, но и покупателей жилья с помощью механизма счетов эскроу. Так, по данным кредитной организации, с начала года банк открыл 34 тыс. счетов эскроу на 110 млрд рублей, при этом открытие почти половины из них приходится на период мая-апреля 2020 года.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.