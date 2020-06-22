Чешская PPF Group инвестирует 10 млрд рублей в жилье на юго-западе Москвы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Входящая в чешскую PPF Group компания PPF Real Estate Russia инвестирует 10 млрд рублей в жилой комплекс бизнес-класса в составе офисного парка Comcity на юго-западе Москвы. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы вывели на рынок новый девелоперский проект в сегменте жилой недвижимости общей площадью 139 тыс. кв. м. Объем инвестиций составит более 10 млрд рублей", - рассказали в пресс-службе.

Жилой комплекс на 1,5 тыс. квартир будет состоять из пяти корпусов переменной этажности (6-9 этажей). Территория озеленения займет половину от общей площади застройки. Генеральным подрядчиком работ выступит компания Renaissance Construction.

Проект Comcity включает в себя офисный парк класса A, торговую галерею и четырехзвездочный отель Novotel под управлением AccorHotels.

PPF Real Estate Holding является девелопером, инвестором и консультантом, управляет объектами недвижимости. Компания входит в состав международной группы PPF, ее головной офис находится в Праге. Территорией присутствия холдинга - рынки России, Чешской Республики, Великобритании, Нидерландов, Германии и ряда других европейских стран. Холдинг включает в себя две компании: PPF Real Estate, которая работает в странах ЕС, и PPF Real Estate Russia, сфокусированную на российском рынке. Объем активов под управлением холдинга превышает 2 млрд евро.

В портфель группы в России входит коммерческая недвижимость аренднопригодной площадью более 650 тыс. кв. м. Помимо офисного парка Comcity, под управлением компании находятся БЦ "Метрополис" (115 тыс. кв. м), ТК "Невский центр" (86 тыс. кв. м), ТРЦ "Ярмарка" (77,3 тыс. кв. м), индустриальные парки "Южные врата" (332,8 тыс. кв. м) и "Томилино" (107 тыс. кв. м).