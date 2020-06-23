Минстрой рассчитывает на принятие закона о покупке муниципалитетами жилья по эскроу в июле

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Закон, разрешающий муниципалитетам покупать жилье для государственных программам по эскроу-счетам, планируется принять в начале июле, сообщил во вторник министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на совещании по реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в Уральском федеральном округе.

"Еще одна история, которая влияет на спрос, - это поправки в Бюджетный кодекс, когда наши публичные образования, муниципалитеты и субъекты под государственные программы смогут покупать квартиры через эскроу-счета. Сегодня первое чтение этого законопроекта. Рассчитываем, что 8 июля должно состояться второе чтение, и этот законопроект будет принят. <…> Рассчитываем, что в начале июля мы эту тему закроем", - сказал Якушев.

Покупаемое муниципалитетами жилье предусмотрено в том числе для расселения аварийного фонда, поэтому с принятием поправок регионы смогут ускорить выполнение этой программы, считает Якушев. Он добавил, что приличный запас не проданного жилья в округе как раз может быть использован для государственного заказа.

Замглавы Минстроя Никита Стасишин ранее отмечал, что пока, если муниципалитет покупает жилье под расселение аварийного или жилье под различные категории граждан, он не может покупать его по счетам эскроу, потому что любые организации открывают счета в казначействе.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.