Минстрой одобрил субсидирование ставок застройщикам по 190 кредитным договорам

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Заявки от банков на субсидирование процентных ставок застройщикам одобрены по 190 кредитным договорам, сообщила в понедельник пресс-служба Минстроя России.

"По итогам заседания [межведомственной комиссии по возмещению кредитным организациям недополученных доходов по кредитам на проекты жилищного строительства] одобрено порядка 190 кредитных договоров", - говорится в сообщении.

Всего межведомственная комиссия рассмотрела заявления от 15 банков по 214 кредитным договорам на общую сумму возмещения за май свыше 480 млн рублей. "Суммарная жилая площадь объектов, кредиты по которым заявлены к субсидированию, превысила 12,7 млн кв. м", - приводятся в сообщении слова замминистра Никиты Стасишина.

По данным Минстроя, заявления на возмещение недополученных доходов подали Сбербанк, ВТБ, Банк ДОМ.РФ, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк и другие кредитные организации. Стасишин подчеркнул, что кредиты за май будут субсидироваться до 5,5%, а в связи с понижением ключевой ставки за июнь они уже будут субсидироваться до 4,5%. Заседания комиссии будут проходить ежемесячно, эта мера будет действовать до конца 2021 года.

Замглавы Минстроя добавил, что было важно создать прозрачную систему подачи документов. "Алгоритм подачи заявлений от банков был интегрирован в Единую информационную систему жилищного строительства, все процессы происходят в электронном виде. Поданные документы находятся в доступе для каждого члена комиссии. Такой подход обеспечивает прозрачность и четкость системы", - сказал замминистра.

На субсидирование процентной ставки по кредитам для строительных компаний правительство РФ выделило из резервного фонда 12 млрд рублей. Недополученные доходы возместят банкам, которые заключили договоры со строительными компаниями до 1 мая 2020 года. Также, согласно правилам выдачи субсидии, застройщик не должен иметь просрочек по выплатам и срокам ввода домов в эксплуатацию и обязан сохранить численность сотрудников (по данным на 1 мая 2020 года). Эта мера призвана поддержать строительную отрасль в условиях спада в экономике и распространения коронавируса.