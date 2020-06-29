Кредитные лимиты по льготной ипотеке в 6,5% повысили до 6 и 12 млн рублей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вступило в силу постановление правительства РФ о повышении максимальной суммы кредита по льготной ипотеке со ставкой 6,5% до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей в остальных регионах. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

"Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", - отмечается в документе.

Ранее лимит по субсидированной ипотеке со ставкой 6,5% в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях достигал 8 млн рублей, в остальных регионах - 3 млн рублей. Как сообщал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, расширение программы льготной ипотеки затронет кредиты, выданные до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%.

Программа ипотеки с господдержкой заработала 20 апреля этого года по поручению президента РФ. Оператором программы выступает компания ДОМ.РФ. Льготная ставка в 6,5% будет действовать в течение всего срока кредита - до 30 лет.