Девелопер PNK Group создал фонд индустриальной недвижимости для частных инвесторов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российский девелопер промышленных объектов PNK Group создал для частных инвесторов фонд индустриальной недвижимости с целевой доходностью 11,5% годовых. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"PNK Group объявляет об открытии инвестиционного фонда индустриальной недвижимости PNK rental, направленного на получение дохода от арендных платежей. Уже на начальном этапе группа готова вложить в активы фонда промышленные здания стоимостью более 10 млрд рублей. Ежегодный прирост активов фонда может составлять более 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фонд формируется из современных, уже сданных в долгосрочную аренду производственных и складских зданий, построенных по международным стандартам. Максимальный размер инвестиций не ограничен (минимум - 3 тыс. рублей). Рекомендуемый срок инвестиций - пять лет, при этом срок действия фонда также не ограничен. Целевая доходность от аренды индустриальных зданий - 11,5% годовых. Процесс работы с инвесторами организован в режиме онлайн на сайте фонда. Летом 2020 года паи фонда также станут доступны на Московской бирже.

"Наши инвесторы вкладывают деньги одновременно во все здания фонда в равных пропорциях. Такая диверсификация делает инвестиции в PNK rental более защищенными с точки зрения риска. При этом долгосрочные договоры аренды и растущий спрос на современные производственные и складские здания приносят стабильную доходность как от арендных платежей, так и от роста стоимости этих объектов", - цитирует пресс-служба директора управляющей компании "А класс капитал" Дмитрия Пилевина.

PNK Group основана в 2004 году, в ее портфеле 32 индустриальных парка. Введены в эксплуатацию и находятся на разных стадиях строительства объекты общей площадью более 5 млн кв. м в России, Европе и США. Группа имеет четыре собственных завода по производству основных конструктивных элементов здания, мощности которых позволяют строить более 1 млн кв. м индустриальной недвижимости в год.

О складах

Согласно исследованию Cushman & Wakefield, складской сегмент оказался наиболее устойчивым к изменившимся условиям рынка по сравнению с другими секторами коммерческой недвижимости. "Нехватка качественных площадей, растущие ставки аренды и уменьшение уровня вакансии - все эти факторы в совокупности предрекали рост рынка складской недвижимости в 2020 году", - пишут аналитики.

По их данным, в первом полугодии основная доля спроса приходилась на розничные сети, онлайн-ретейлеров и логистических операторов. В компании прогнозируют, что к концу 2020 года в Московском регионе средняя ставка аренды на склады класса А увеличится с текущих 3,95 тыс. рублей за кв. м в год до 4 тыс. рублей за кв. м в год.