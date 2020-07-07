Около 28 млрд рублей может поступить в экономику благодаря займам строительных СРО

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Около 28 млрд рублей может поступить в экономику благодаря займам строительных саморегулируемых организаций (СРО) своим членам за счет средств компенсационного фонда. Об этом во вторник сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев на совещании с ассоциацией "Национальное объединение строителей" ("Нострой").

"По той оценке, которая предварительно нам была дана, приблизительно объем средств, которые могут поступить в экономику от двух национальных объединений, составит порядка 28 млрд рублей. Эта та сумма, которая поможет строительным организациям в этот непростой период пополнить свои оборотные средства и решить те проблемы, которые возникли в период пандемии", - сказал Якушев.

Он добавил, что на этой неделе будут подготовлены и согласованы положения, которые необходимо внести во внутренние документы о компенсационном фонде. "Очень важно, чтобы мы действительно поддержали именно тех, кому эта помощь необходима. Очень важно, чтобы мы оперативно приняли решение о предоставлении таких займов, но при этом гарантировали их возвратность", - сказал министр.

Якушев отметил, что займы будут выдавать на выплаты зарплаты работникам, расчеты с поставщиками оборудования и материалов, которые необходимы для выполнения обязательств по контрактам в рамках регулируемых закупок, а также по договорам на строительство жилых домов. "Такие займы позволят максимально без барьеров и переплат обеспечить восстановление темпов строительства", - добавил глава Минстроя.

Президент России Владимир Путин в июне подписал закон, который разрешает саморегулируемым организациям в строительной сфере до 1 января 2021 года выдавать своим членам займы за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Согласно документу, объем выданных займов не может превышать 50% от объема средств компенсационных фондов СРО. Такая мера принята в качестве поддержки членов саморегулируемых организаций в условиях спада в экономике и распространения коронавируса.