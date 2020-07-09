Власти Москвы выделили 1 млрд рублей на достройку проблемного ЖК "Марушкино"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей выделено из бюджета столицы на завершение строительства жилого комплекса "Марушкино" в Новой Москве для 700 обманутых дольщиков, сообщила в четверг пресс-служба Москомстройинвеста.

"Это дополнительное финансирование, выделенное из бюджета города Москвы, которое будет передано городскому застройщику АО "Мосотделстрой №1" на реализацию мероприятий по восстановлению нарушенных прав дольщиков ЖК "Марушкино", - говорится в сообщении.

Первый транш в размере 504 млн рублей "Мосотделстрой №1" получил уже в прошлом году. Завершение строительства жилого комплекса восстановит права порядка 700 пострадавших человек.

"На сегодняшний день договор аренды земельного участка под строительство ЖК "Марушкино" находится на регистрации в Росреестре. Следующим шагом станет получение разрешения на строительство объекта", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Она отметила, что работы по проектированию завершены, проект проходит государственную экспертизу. После получения разрешения на строительство будет сформирован график достройки объекта, который опубликуют на сайте marushkino-info.ru. Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы, начать строительство планируется в третьем квартале 2020 года.

Строительство ЖК "Марушкино" в одноименной деревне ведется с 2013 года. Проект включает четыре жилых дома, 894 квартиры. Прежний застройщик "Комземстрой" был ликвидирован, по решению мэра Москвы Сергея Собянина достройкой занимается "Мосотделстрой №1".