Половина новостроек на Дальнем Востоке возводятся с применением счетов эскроу

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Примерно половина строящихся на Дальнем Востоке жилых домов перевели на счета эскроу. По этой системе строится более 110 домов, что выше среднероссийских показателей. Об этом 9 июля в интервью на портале "Твой Дальний Восток" сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов.

"Сейчас у нас в стройке находится порядка 99 млн квадратных метров жилья, и около 40% перешло на новый подход к строительству через счета эскроу. Что касается Дальнего Востока, то почти 230 домов сегодня находится в стадии строительства, и 113 или 114 домов перешли на счета эскроу, то есть половина, и это показатель выше среднероссийского. Мы можем сегодня с уверенностью говорить, что строительная отрасль Дальнего Востока была готова к этому переходу", - сказал Филиппов.

Он рассказал, что одной из мер для того, чтобы строящееся жилье было комфортным для людей, а территория застроена и освоена по современным европейским требованиям, является так называемый аукцион за долю. По словам Филиппова, пилотный проект был реализован недавно во Владивостоке.

"Суть заключается в том, что мы задаем параметр будущей застройки, это четко кореллируются с теми стандартами комплексного развития территории и стандартами по жилью, которые мы разработали и разрабатывали в течение трех последних лет по поручению правительства, и в прошлом году они были утверждены. Данный параметр дает возможность быть уверенным в том, что новая территория будет освоена и построена по современным европейским требованиям, будут соблюдены все требования комфортного проживания, прилегающих территорий, к самим жилым помещениям. Мы определяем объем будущего жилья, который построят и долю жилья, которая в дальнейшем передастся в ДОМ.РФ, она как раз является предметом торгов", - рассказал Филиппов.

Дальневосточные аукционы

По его словам, в целом на Дальнем Востоке в обороте находится порядка 2 тыс. га земли, на этих участках либо уже реализуется проект, либо прорабатывается вопрос их дальнейшей реализации. Самые большие территории находятся во Владивостоке, в бухте Патрокл. В 2020 году ДОМ.РФ намерен провести около 20 аукционов только по земельным участкам и объектам, находящимся на Дальнем Востоке. "Если сказать, что общий объем объектов, реализуемых на аукционах в целом по России в год, порядка 400, то порядка 20 объектов только на Дальнем Востоке - это очень большой объем", - пояснил Филиппов.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Изменение системы финансирования жилищного строительства является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".