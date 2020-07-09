"Федресурс" прогнозирует рост оспаривания сделок из-за увеличения числа банкротств граждан

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Прогнозируемый по итогам 2020 года рост количества личных банкротств может привести к увеличению случаев оспаривания сделок, в том числе с недвижимостью. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель Единого федерального реестра сведений о банкротстве "Федресурс" Алексей Юхнин.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные "Федресурса" сообщило, что количество банкротов среди физических лиц в России в первой половине 2020 года выросло на 47% - до 42,7 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По оценке Юхнина, высокие темпы роста личных банкротств сохранятся и во второй половине года. При этом на увеличение числа личных банкротств повлияли повышение информированности граждан о процедуре, наработка технологий управляющими и практика судов.

"За счет увеличения количества дел наращиваются и оспаривания. В 2019 году в полтора раза к 2018 году выросло число поданных заявлений и в 1,7 раза - удовлетворенных. Так что, если мы оцениваем двукратный рост числа банкротств в 2020 году, можно ожидать более 800 случаев признания сделок недействительными (всех, не только с недвижимостью)", - отметил Юхнин.

При этом, по его словам, оспаривание сделок при процедуре банкротства происходит нечасто. В 2019 году в 8% случаев или в 1,3 тыс. из более 17,5 тыс. дел подавались заявления о признании сделок недействительными. Из них суды удовлетворили только 2% или 412 дел, следует из отчетов управляющих о процедурах реализации имущества.

Юхнин советует перед покупкой недвижимости на вторичном рынке проверить собственника на предмет банкротства. Такая проверка доступна на сайте "Федресурса" в разделе "Банкротство". "По закону суд может признать сделку подозрительной и недействительной, если она совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления, и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов. А также, если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту ее совершения сделки", - прокомментировал он.

В последние месяцы в Москве участились случаи попыток продажи квартир собственниками, которые находятся в предбанкротном состоянии и хотят вывести имущество из конкурсной массы, ранее сообщил ТАСС юрист в сфере недвижимости Алексей Клышин.