В ДОМ.РФ назвали "однушки" самым популярным форматом для застройщиков в ЦФО

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Однокомнатные квартиры площадью до 45 кв. м лидируют в общем объеме строительства жилья в Центральном Федеральном округе (ЦФО). Об этом сообщил в четверг заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов на онлайн-конференции, посвященной развитию рынка жилищного строительства в регионах ЦФО.

"Самый популярный формат - квартиры площадью 30-45 кв. м. Таких квартир застройщики строят 28%, большая часть из них однокомнатные", - сказал он, добавив, что на втором месте по популярности - квартиры площадью от 55 до 70 кв. м (в основном - двухкомнатные, зачастую - свободной планировки).

Всего на территории ЦФО строится 35 млн кв. м жилья, из которых 8,2 млн кв. м (23%) - проекты, которые еще не вышли на продажу и только начинают строиться, пояснил Белоусов.

Примерно четверть всех ипотечных кредитов в России выдается в ЦФО, это крупнейший экономический кластер, сообщил в свою очередь на конференции заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов. Он также указал, что примерно треть кредитов в рамках льготной ипотеки под 6,5%, запущенной в конце апреля 2020 года, выдано в ЦФО. "ЦФО - огромная часть всего ипотечного рынка России. Здесь сосредоточен спрос на жилье и ипотеку", - подчеркнул он.