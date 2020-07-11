Эксперты ожидают роста цен на недвижимость в РФ в пределах 15% в 2020 году

МОСКВА, 11 июль. /ТАСС/. Рост цен на недвижимость в России составит около 15% в этом году, считают опрошенные ТАСС аналитики рейтинговых агентств.

"Спрос на первичном рынке поддерживается большим снижением ставок, вторичный рынок в российских условиях обычно медленно реагирует на изменение экономической конъюнктуры. Если ожидать, что до конца года экономика будет идти по пути восстановления, рост цены рынка недвижимости может составить 5-10%. На рынке первичного жилья в таком случае эти показатели могут оказаться выше", - считает, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

При этом, по мнению старшего аналитика банковских рейтингов рейтинговой службы НРА Надежды Караваевой, снижение ипотечных ставок крупными банками, а также льготная ипотека на первичную недвижимость могут привести к тому, что девелоперы повысят цену объектов на 10-15%, сдерживающим фактором является исчерпание спроса со стороны граждан. Роста цен на вторичную недвижимость по итогам года агентство не ожидает.

"Повышенный спрос на ипотеку поддерживает продажи девелоперов, соответственно потенциально положительно влияет на цены", - добавляет директор аналитической группы по финансовым организациям международного рейтингового агентства Fitch Антон Лопатин.

В рейтинговом агентстве "Эксперт РА" напоминают, что по данным Росстата в 1 квартале 2020-го рост цен на вторичное жилье в среднем по России составил 7%, на первичное - 18% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. "Рост цен с высокой вероятностью продолжится до конца года, особенно в сегменте "первички". Этому будет способствовать продолжающийся с середины 2019-го переход застройщиков от прямого привлечения средств дольщиков к более дорогому банковскому фондированию, увеличение стоимости стройматериалов из-за роста курса доллара, а также рост спроса на новостройки в рамках льготной ипотечной госпрограммы", отмечает Екатерина Щурихина, младший директор по банковским рейтингам агентства.

В свою очередь вице-президент - старший кредитный эксперт агентства Moody's Ольга Ульянова считает, что в текущих условиях, вряд ли можно ожидать выраженной динамики цен на жилье до конца года. "Льготная ипотека поддерживает спрос, так что строителям нет необходимости демпинговать. Одновременно, низкая покупательная способность домохозяйств и в целом слабая макроэкономика никак не способствуют росту цен на недвижимость", - поясняет она.

Предложение на рынке недвижимости

Определенное сокращение объема предложения жилья начиная с 2021 года может несколько сбалансировать возможное ослабление спроса из-за сокращения объема ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в связи с более высокими требованиями к застройщикам после принятия нового законодательства в 2019 году, а также сокращением запуска новых проектов и снижением объема продаж квартир в новостройках в период карантина, отмечает Светлана Ащепкова, замдиректора группы "Корпоративные рейтинги" S&Р.

"Более 40% от общего объема площадей многоквартирных домов обычно вводится застройщиками в последние три месяца года, и мы ожидаем, что более низкий уровень строительной активности в течение апреля и мая 2020 года будет компенсирован во второй половине года", - комментирует эксперт.