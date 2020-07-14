Федеральный фонд защиты прав дольщиков оплатит 94% работ по проблемным домам в Бурятии

ТАСС, 14 июля. Федеральный фонд защиты прав дольщиков по соглашению с правительством Бурятии оплатит 94% работ по завершению строительства проблемных домов и выплате компенсаций дольщикам с низкой степенью готовности их жилья, сообщается на официальном портале региона.

"Мы можем приступать к дальнейшей работе. В бюджете Бурятии предусмотрены средства для софинансирования восстановления прав граждан в размере 97 млн рублей, что составляет 6% от необходимого объема, а еще 94% будет выделено из средств федерального бюджета", - приводятся в сообщении слова генерального директора фонда Константина Тимофеева.

Всего планируется завершить восемь проблемных объектов за 1,6 млрд рублей. "Большая часть будет достроена, кроме многоквартирных домов с низкой степенью готовности - здесь дольщики получат компенсацию. При этом требуется инициирование процедуры банкротства застройщиков, которые не принимают мер по достройке своих объектов", - подчеркивается в сообщении.

В июне 2019 года в Улан-Удэ приезжал заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев. Он провел ряд совещаний, посвященных решению проблем обманутых дольщиков, и сообщил, что в республике сотни людей имеют проблемы, связанные с недостроями. На сегодняшний день в республике девять объектов долевого строительства признаны проблемными, пострадавшими числятся более 1 тыс. человек. В начале июня в Бурятии создан региональный Фонд поддержки участников долевого строительства, который взаимодействует с федеральным фондом.

Президент РФ Владимир Путин в апреле озвучил ряд предложений, которые позволят поддержать строительную отрасль в условиях нестабильной экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Среди прочего, как сообщил глава государства, Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства докапитализируют на 30 млрд рублей, что поможет в завершении строительства имеющихся в стране долгостроев.