Объем ввода жилья в ТиНАО вырос почти в полтора раза за первое полугодие 2020 года

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Около 900 тыс. кв. метров жилой недвижимости введено в эксплуатацию в Новой Москве за первые шесть месяцев 2020 года, объем ввода увеличился почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента развития новых территорий города.

"Около 900 тыс. кв. метров жилой недвижимости введено в ТиНАО в первом полугодии 2020 года. Это очень достойный результат. Тем более, если учесть ситуацию с пандемией, из-за которой стройки приостанавливались. За такой же период в 2019 году жилья в Новой Москве было введено порядка 600 тыс. кв. метров", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

По его словам, в июле в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию еще не менее 170 тыс. кв. метров жилой недвижимости. Всего в 2020 году запланирован ввод 2,5 млн кв. метров жилья.

"Есть все предпосылки к тому, что этот показатель может быть перевыполнен на 5-10%", - цитирует пресс-служба Жидкина.