Собянин: график этапов переселения по программе реновации в Москве объявят до конца года

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сроки переселения в новые дома участников программы реновации в Москве объявят до конца 2020 года. Ограничения, введенные в Москве из-за ситуации с коронавирусом, не повлияли на сроки строительства домов, сообщил в интервью радио "Комсомольская правда" мэр столицы Сергей Собянин.

"График переселения не сдвинется никоим образом, потому что мы стройку не останавливали. Создание самого графика основано на планах реализации проектов территорий. Они принимались не нами, а горожанами. Сегодня проекты находятся на утверждении постановлением правительства Москвы. Я считаю, до конца года по большинству из них определим этапы", - сказал Собянин.

По его словам, весной прошли электронные слушания всех оставшихся проектов планировок кварталов реновации. "Мы все равно не сможем сказать, что вы [участники программы реновации] переедете, допустим, 21 июня 2028 года. Этапы назовем, такие-то дома - в эти 5 лет, другие дома - в эти 5 лет. Мы обязательно это сделаем, работаем, ни на минуту никто не останавливался. У нас не было никакой задачи урезать эту программу, не дай бог. Она принципиально важная для нас, будем продолжать", - заключил мэр.

Ранее сообщалось, что с начала реализации программы реновации жилищного фонда в городе под заселение переданы 55 домов, в том числе шесть - в этом году. Уже переселено более 17 тыс. жителей. В бюджете города в этом году на обеспечение программы предусмотрено 100 млрд рублей.

Как сообщил в интервью ТАСС во вторник руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов, количество строителей на объектах, строящихся в рамках программы реновации, увеличили в столице на 20%, чтобы не допустить отставания от графиков после снятия режима самоизоляции. Почти 70 домов планируется ввести в эксплуатацию в рамках программы до конца текущего года.

О программе

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные "хрущевки". Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5 171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м - это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.