Минстрой разработал проект постановления о субсидировании кредитов малым застройщикам

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Минстрой России разработал проект постановления правительства о субсидировании процентных ставок по кредитам малым застройщикам в регионах. На эти цели будет выделен 1 млрд рублей, сообщил в понедельник замглавы Минстроя России Никита Стасишин.

"По поручению председателя правительства мы разработали постановление отдельное по субсидированию низкомаржинальных проектов. Это там, где рентабельность меньше 15%. Для того, чтобы жилищное строительство шло во всех регионах", - сказал Стасишин на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

Он пояснил, что государство будет субсидировать разницу между процентной ставкой по кредиту и ключевой ставкой. На эти цели предусмотрен 1 млрд рублей, уточнил замминистра. По его словам, проект постановления проходит согласование в Минфине и Минэкономразвития.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов.