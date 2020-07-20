Управляющая компания "ПИК-Комфорт" объяснила долг МОЭК снижением поступлений от населения

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Долг управляющей компании "ПИК-Комфорт" перед теплоснабжающей организацией "МОЭК" не является беспрецедентным. При этом с начала года произошло снижение поступлений от населения до 20%, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее в МОЭК сообщили, что долг "ПИК-Комфорт" за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение в Москве превысил 770 млн рублей, при этом по сравнению с началом года он вырос на 210 млн рублей.

"Сумма задолженности не является беспрецедентной и не превышает сумму двух расчетных периодов. При этом с начала года в компании отмечается заметное - до 20% - снижением поступления платежей от населения, вызванное сложившейся экономической ситуацией", - говорится в сообщении "ПИК-Комфорт".

В компании подчеркнули, что принимают меры по решению проблемы, разработали график погашения задолженности перед МОЭК и направили поставщику.

Как отметили в МОЭК, столь значительный долг осложняет выполнение ремонта и подготовку к отопительному сезону. По этой причине МОЭК вынужден прибегать к крайним мерам воздействия, вплоть до введения ограничения поставки горячего водоснабжения. Так, в начале июля организация ограничивала горячее водоснабжение в доме бизнес-класса по адресу: Пресненский вал, 21, находящемся в управлении "ПИК-Комфорт".

"ПИК-Комфорт" является одной из крупнейших управляющих компаний в России и ведущим клиентом ПАО "МОЭК". В управлении "ПИК-Комфорт" находится более 11 тысяч многоквартирных домов в 16 регионах России.