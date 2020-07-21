Средний размер ипотеки в России вырос в июне на 1,3%

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Средний размер ипотечного кредита в России в июне 2020 года вырос до 2,49 млн рублей, или на 1,3% по сравнению с маем (2,46 млн рублей) после резкого спада весной. В апреле (2,39 млн руб.) снижение составило 8,5% в сравнении с мартом (2,61 млн рублей), говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"С одной стороны, граждане по-прежнему стараются сокращать долговую нагрузку в условиях экономической неопределенности. В том числе, за счет увеличения размера первоначального взноса, сводя к минимуму тем самым будущие платежи. С другой стороны, рост ипотечного кредитования стимулируется как за счет снижения ставок по программам господдержки ипотеки, так и в связи с сокращением ключевой ставки Банка России", - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу бюро Алексея Волкова.

В июне самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (5,38 млн рублей), Московской области (3,85 млн рублей) и Санкт-Петербурге (3,24 млн рублей). Лидерами роста среднего размера ипотечного кредита в июне стали Вологодская область (+14,0%), Волгоградская область (+7,6%) и Удмуртская Республика (+7,5%).