"Известия": Союз потребителей предложил создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Союз потребителей России выступил с инициативой создания государственного фонда, в который будет передаваться недвижимость одиноких пенсионеров взамен на их пожизненное содержание. Как сообщает в среду газета "Известия", об этом говорится в письме председателя Союза потребителей Петра Шелища на имя заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина и директора департамента организации проектной деятельности кабмина Дениса Тихонова.

Предполагается, что фонд будет выплачивать рентные платежи пенсионерам, пополняя свой бюджет за счет взносов желающих получить жилье.

"Госфонд за собственные средства будет оценивать стоимость жилья (квартира или частный дом) пенсионеров, которые захотят заключить соглашение. В зависимости от рассчитанного страховой компанией примерного срока дожития пожилого человека будет определяться положенный ему ежемесячный платеж", - сообщил Шелищ изданию.

Он также отметил, что размер платежей претендентов на недвижимость предположительно будет составлять 20-50 тыс. рублей в зависимости от региона. Сумма ренты будет рассчитываться от приблизительной стоимости жилья. После того, как все денежные взносы будут перечислены в фонд, недвижимость перейдет в пользование плательщикам, а рента будет направлена на финансовую поддержку пожилых людей, заключивших договор с фондом.

"Основное преимущество схемы для плательщиков ренты - отсутствие первоначального взноса и процентов по кредиту в отличие от ипотеки. Особенно удобно заключать такие сделки было бы родителям, желающим подарить жилье детям на совершеннолетие", - добавил председатель союза.

В пресс-службе Марата Хуснуллина газете сообщили, что проект будет рассмотрен после получения инициативы.