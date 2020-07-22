Кабмин определится с продлением льготной ипотеки в ноябре

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство России определится с возможностью продления программы льготной ипотеки под 6,5% в ноябре 2020 года. Об этом в среду сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам выступления премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме с отчетом о работе правительства.

"Мы договорились так. До ноября смотрим результаты. Смотрим возможности бюджета. После ноября к этой теме возвращаемся", - сказал он.

О каком сроке продления программы будет идти речь, Хуснуллин не уточнил. "Подсчитаем, во сколько бюджету обойдутся расходы, после этого будем об этом говорить", - пояснил он.

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она рассчитана до ноября и призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса. Президент России Владимир Путин 23 июня предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5% и выдавать ее на жилье в новостройках до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.