В ЦБ заявили, что заключение договора ипотечного страхования банком снизит его цену

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Банк России предложил передать заключение страхового договора по ипотечному кредиту от заемщика банку, что приведет к удешевлению договора страхования и снижению полной стоимости ипотечного кредита. Об этом говорится в разработанной регулятором "Концепции регулирования ипотечного страхования 2020 год".

"Ожидается, что заключение договора страхования банком, а не заемщиком приведет к удешевлению договора страхования, так как банк, обладая более сильной переговорной позицией и, вероятно, страхуя сразу целый пул заемщиков, сможет договориться о более низких страховых премиях. Таким образом, реализация предложений, вероятно, приведет к снижению полной стоимости ипотечного кредита для заемщика", - говорится в материале.

При этом, по оценке Банка России, если бы предложенный в концепции подход применялся сейчас, то полная стоимость ипотечного кредита в 2019 году была бы ниже на 0,15-0,67 процентного пункта.

Средняя ставка по выданным в 2019 году банками ипотечным кредитам составляла 9,94%, а полная стоимость кредита у банков составила 11,41%. В 2019 году расходы на страхование в первый год ипотечного кредитования составляли в среднем 0,74% от суммы ипотечного кредита или 15 787 рублей.

В концепции также отмечается, что ЦБ провел обсуждение с представителями рынка. Так, Ассоциация банков России и Всероссийский союз страховщиков выразили мнение, что в таком случает получателем страховки будет банк, а не заемщик, в результате ущемляются права гражданина, так как в случае повреждения недвижимости страховое возмещение будет направляться не на ремонт, а на погашение его задолженности перед банком.

Также они отметили, что, поскольку обязанность заключить договор страхования возлагается на банк, заемщик утратит свободу выбора страховой компании, условий страхования, покрываемых рисков, франшиз и, как следствие, интерес к страховым продуктам.

По итогам 2019 года объем премий по страхованию жизни и здоровья заемщика, собранных активными игроками рынка ипотечного страхования, составил 28,24 млрд рублей, по страхованию предмета залога - 11,3 млрд рублей.