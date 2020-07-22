Застройщики с 2008 года ввели 5,3% жилья по программе реновации в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Строительная компания "СПб Реновация" с 2008 года ввела в эксплуатацию 5,3% жилья от общего запланированного объема в 8,4 млн кв. м по программе реновации в Петербурге. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городского комитета по строительству в среду.

"На июль 2020 компания "СПб Реновация" ввела в эксплуатацию 9 935 квартир общей площадью 445,6 тыс. кв. м, что составляет 5,3% от запланированных объемов в 8,4 млн кв. м по программе развития застроенных территорий города", - рассказали в пресс-службе комитета.

Из 8,4 млн кв. м жилья в девяти районах Санкт-Петербурга, согласно договорам, 980,7 тыс. кв. м жилых помещений компания должна была передать в собственность города для переселения нанимателей, а 1,6 млн кв. м в пользу собственников расселяемого жилья. На данный момент эти обязательства выполнены на 0,96% и 0,75% соответственно.

Срок действия программы развития застроенных территорий (реновации) должен был закончиться в январе 2019 года. Однако компании "СПб Реновация" удалось достигнуть мирового соглашения с городским комитетом по строительству о продлении его до 2029 года. При этом второму инвестору - компании "Воин-В" - в сентябре прошлого года Арбитражный суд Северо-Западного округа отказал в похожей просьбе о продлении срока до 2025 года. Компания планировала обжаловать отказ в Верховном суде РФ.