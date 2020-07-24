Почти 50 регионов России подключились к цифровой системе мониторинга аварий ЖКХ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Система мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ заработала в пилотном режиме в 47 регионах России, сообщил в пятницу глава Минстроя Владимир Якушев на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Он отметил, что невозможно управлять системой жилищно-коммунального хозяйства, имеющей достаточно высокий износ, без понимания уровня аварийности объектов. "Но мы исправляем эту ситуацию, с этого года мы будем оцифровывать все инциденты и аварии по стране. Для этого с июля в пилотном режиме заработала система мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ. К ней уже подключены 47 регионов. В течение этого года и следующего со статистикой будет наведен полный порядок", - приводятся в сообщении пресс-службы Минстроя слова Якушева.

Министр отметил, что вопросам подготовки к зиме сейчас уделяется усиленное внимание с учетом того, что в апреле - мае наблюдалось снижение уровня сбора платежей за услуги ЖКХ.

"Несмотря на сложности, регионы отрабатывают подготовку на хорошем уровне, сохраняют прошлогодние темпы. По отдельным направлениям (например, по запасам угля и жидкого топлива) есть даже превышение показателей 2019 года, регионы идут с опережением. Мы отслеживаем ситуацию по всем регионам, проводим региональные совместные совещания с Минэнерго по предметному разбору возникающих вопросов", - сказал он.

Система мониторинга аварий на объектах ЖКХ позволит аккумулировать в едином ситуационном центре Минстроя оперативные и достоверные данные о происшествиях, а также установить четкий порядок контроля за устранением неполадок. Платформа предусматривает информационный обмен с системами МЧС и Минэнерго России. В дальнейшем все данные об авариях будут использоваться для определения наиболее критичных участков и объектов ЖКХ, требующих модернизации и обновления в первую очередь.