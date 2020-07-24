Фонд дольщиков восстановит права более 800 человек в Челябинской и Саратовской областях

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решение восстановить права более 800 обманутых дольщиков восьми долгостроев в Челябинской и Саратовской областях, сообщила в пятницу пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Будем достраивать пять домов по адресам: Челябинская область, дома застройщика-банкрота СК "Радуга" стр. 2.2, стр. 20.2-1, 20.2-2, дом СК "Дедал-Комид", в Саратовской области дом "Жемчужина". После завершения строительства, а по закону на это отводится 3 года, ключи от квартир выдадим более 770 пострадавшим гражданам", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Еще по трем домам (СК "Радуга" стр. 21.1-1, 21.1-2, 21.2-1) приняли решение о выплате компенсаций. Возмещения получат 49 дольщиков, добавил Хуснуллин.

За текущую неделю это уже второе заседание наблюдательного совета, отметил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

"На сегодняшний день мы уже приняли решения по 276 домам, это не просто цифры, это более 22 тыс. дольщиков, которым мы или выдадим компенсации по рыночной стоимости, или ключи от квартир", - приводятся в сообщении его слова.