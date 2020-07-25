В Оренбургской области до сентября 2025 года намерены расселить 250 аварийных домов

ОРЕНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Расселение 250 аварийных многоквартирных домов, в которых проживает 5,3 тыс. человек, вошло в региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил глава управления по капремонту многоквартирных домов и расселению аварийного жилищного фонда Минстроя Оренбургской области Геннадий Щербаков.

"В рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" необходимо в срок до 1 сентября 2025 года завершить расселение аварийного жилья в объеме 98,85 тыс. кв. метров (250 многоквартирных домов, в которых проживает 5,3 тыс. человек)", - говорится в его ответе на запрос ТАСС.

При этом всего в Оренбургской области 645 аварийных жилых домов. Такие данные приведены в реестре аварийного жилищного фонда, размещенном на официальном сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ. Дома признаны таковыми в связи с физическим износом в процессе эксплуатации после 1 января 2012 года, уточнили в региональном Минстрое. Общая площадь этих строений составляет 182 тыс. кв. метров, в таких домах проживают 10,5 тыс. человек.

К реализации проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в Оренбургской области приступили в 2019 году, перевыполнив целевой показатель в 2,5 раза. Было расселено 4,56 тыс. кв. метров аварийного фонда, сменили место жительства 223 человека при плане в 1,65 тыс. кв. метров и 90 человек.

"Целевой показатель 2020 года (11,78 тыс. кв. метров, 640 человек) планируется также выполнить с опережением, в настоящее время по этапу 2019-2020 годов законтрактовано 95% от плана, по этапу 2020-2021 годов - 37% от плана. До конца 2020 года контрактация ожидается в объеме 90-95% от плана", - добавил Щербаков.

Общий объем финансирования программы переселения на 2019-2025 годы в Оренбургской области превышает 3,4 млрд рублей. Большую часть составляют средства Фонда содействия реформированию ЖКХ. Средства областного бюджета - 178,72 млн рублей, местных бюджетов - 2,39 млн руб. В 2020 году общий объем финансирования программы составил 472,83 млн рублей, уточнили в министерстве.