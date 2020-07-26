Власти Оренбуржья: собственники аварийного жилья чаще выбирают компенсацию деньгами

ОРЕНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Получение выкупа взамен изымаемого жилья стало наиболее популярным вариантом решения вопроса переселения из аварийных домов в Оренбургской области по проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом в ответе на запрос ТАСС сообщил начальник управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта области Геннадий Щербаков.

"Исходя из сложившейся практики, собственники аварийных жилых помещений в большинстве случаев выбирают способ обеспечения своих жилищных прав путем предоставления выкупной стоимости взамен изымаемого жилого помещения, что позволяет гражданам улучшить жилищные условия по своему усмотрению", - сказано в ответе на запрос.

Переселение из аварийного жилья в Оренбургской области, в соответствии с законодательством, осуществляется тремя способами: приобретение новых квартир в строящихся или уже готовых домах, путем строительства многоквартирных домов и выплат собственникам квартир в аварийных домах возмещения за изымаемое жилье.

"Применение новых механизмов при реализации программы переселения граждан на территории Оренбургской области не запланировано, вместе с тем <…> в программу переселения внесены изменения в части дополнения перечня направлений, на которые могут быть израсходованы денежные средства областного и местных бюджетов", - уточнил Щербаков. Речь идет о приобретении или строительстве жилого помещения, соответствующего требованиям законодательства и возмещении расходов (части расходов) на уплату процентов за пользование жилищным кредитом.

Ранее ТАСС сообщал, что в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в Оренбургской области необходимо в срок до 1 сентября 2025 года завершить расселение аварийного жилья в объеме 98,85 тыс. кв. м. Это 250 многоквартирных домов, в которых проживает 5,3 тыс. человек. К реализации проекта приступили в 2019 году, перевыполнив целевой показатель в 2,5 раза, сменили место жительства 223 человека. Общий объем финансирования программы переселения на 2019-2025 годы в Оренбургской области превышает 3,4 млрд рублей.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов ("Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда") и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.