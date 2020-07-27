Гольдштейн: в ЕАО новое жилье взамен подтопленного паводком получили только 20% жителей

ТАСС, 27 июля. Жители Еврейской автономной области реализовали только 20% жилищных сертификатов, выданных им на покупку новых квартир взамен ставших непригодными во время прошлогодних паводков домов. Врио губернатора области Ростислав Гольдштейн призвал оперативнее приобретать жилье, иначе средства придется возвращать в федеральный бюджет, сообщило управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства региона в понедельник.

В Еврейской автономии летом прошлого года из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек, подъема грунтовых вод после сильных дождей были подтоплены Биробиджан и еще более 50 населенных пунктов, свыше 40 тыс. га сельхозугодий, дороги и мосты. Президент РФ Владимир Путин ранее поручал федеральным и региональным властям устранить последствия паводка в дальневосточных регионах и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

"Из федерального бюджета на выплаты жителям пострадавшего от паводка жилья было выделено 806,406 миллиона рублей. Сертификатов уже выдано на 52,4% от этой суммы. Статистика показывает, что не все получатели этого вида поддержки приобрели новое жилье. Так, 101 семья все еще продолжает подбор новых квартир. Общая сумма реализованных сертификатов едва превышает планку в 20%", - говорится в распространенном релизе.

Со ссылкой на Гольдштейна отмечается, что сроки действия выданных сертификатов ограничены, а неиспользованные средства, выделенные на переселение людей, будут возвращены в федеральный бюджет. Он отметил, что региональные и муниципальные власти окажут необходимую помощь, если у людей возникнут проблемы с оформлением документов.

В результате прошлогоднего паводка поврежденными были признаны 703 жилых помещения. От жителей области поступило 280 заявлений о признании домов непригодными. На 191 обращение получен положительный ответ. Отмечается, что собственники 124 жилых помещений не обратились в органы власти для получения поддержки по различным причинам. По 34 адресам требуется получение решения суда, еще 71 семья планирует подать заявление в ближайшее время, владельцы 11 жилых помещений заканчивают оформлять необходимые документы. В единичных случаях люди отказываются покидать свои дома либо выехали за пределы региона.