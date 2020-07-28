Дегтярев пригласил главу Минстроя РФ в Хабаровск для обсуждения проблем дольщиков

ХАБАРОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудит проблемы дольщиков и недостроенных домов в регионе с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым, которого он пригласил в Хабаровск. Об этом он сообщил в Instagram.

"По телефону поговорил с министрами. Владимир Владимирович Якушев обещал к нам приехать, мы обязательно его примем и проведем все соответствующие мероприятия: и о подготовке к зиме поговорим, и об обманутых дольщиках - их здесь очень много, люди негодуют, строители некоторые подходят к своим обязанностям очень плохо", - сказал Дегтярев.

Он отметил, что будет обсуждать с Якушевым и другие проблемы строительной сферы Хабаровского края.

Ранее Дегтярев поставил задачу перед региональным правительством решить вопрос с долгостроями в регионе, по его оценкам, на завершение их строительства понадобится около 22 млрд рублей. Речь, в том числе, шла о домах дольщиков.

Всего в Хабаровском крае 24 проблемных дома, квартиры ждут более 1,4 тыс. дольщиков. Регион работает над вводом таких домов: с 2018 года жилье смогли получить более 1,1 тыс. обманутых дольщиков.