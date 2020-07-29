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Регионам выделят более 9 млрд рублей на льготы гражданам по оплате ЖКХ

Речь идет о льготах для ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении субвенций на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщила в среду пресс-служба правительства РФ.

Согласно распоряжению, "более 9 млрд рублей будет перераспределено между регионами на предоставление льгот гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг". Речь идет "о льготах для отдельных категорий населения из числа ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф", которые "оплачивают 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг". В сообщении отмечается, что "оставшуюся часть берет на себя государство, расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета".

В сообщении поясняется, что в 30 субъектах появилась дополнительная потребность в субвенциях, поэтому принято решение о перераспределении средств. Всего на эти цели "в 2020 году предусмотрено более 106 млрд рублей".

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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