Фонд дольщиков восстановит права 1,1 тыс. человек в Ленинградской и Саратовской областях

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства достроит семь домов в Ленинградской области и выплатит компенсации 230 дольщикам в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина, который возглавляет наблюдательный совет Фонда дольщиков.

"Сегодня мы провели наблюдательный совет и приняли решения, которые позволят восстановить в правах более 1,1 тыс. дольщиков в восьми домах Саратовской и Ленинградской области", - приводит пресс-служба слова Хуснуллина.

Также генеральный директор Фонда дольщиков Константин Тимофеев добавил, что 230 обманутых дольщиков ЖСК "Федоровская, 6" в Саратовской области получат компенсации. Кроме того, семь домов застройщика ИК "СУ" - уч.12, уч.104, уч. 135 - достроят.

Хуснуллин отметил, что проводится минимум по одному заседанию наблюдательного совета Фонда дольщиков каждую неделю.

По последним данным, в едином реестре проблемных объектов находится более 3 тыс. долгостроев в 72 регионах страны.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов. В конце марта вице-премьер Марат Хуснуллин стал председателем наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.