Размер комфортного дохода для оплаты ипотеки в России снизился на 10,4% с начала года

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Размер дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, заемщиков в РФ снизился на 10,4%, до 63,3 тыс. рублей в июле по сравнению с показателем января, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Показатель рекомендованного семейного дохода показывает доступность ипотеки для граждан. НБКИ исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Основной причиной сокращения данного показателя в БКИ называют снижение за последние полгода средней ставки по ипотечному кредиту на 1,6 процентного пункта.

На конец июля самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода среди 30 регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля зафиксирован в Москве (132,4 тыс. рублей), Московской области (94,8 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (81,2 тыс. рублей). Наименьшее значение данного показателя было отмечено в Кировской области (44,7 тыс. рублей), Алтайском крае (45,2 тыс. рублей), Челябинской области (46,1 тыс. рублей)

Больше всего показатель в отчетном периоде снизился в Москве (-16,4%), Приморском крае (-16,2%), Саратовской области (-15%).