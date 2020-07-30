Минстрой попросил Хабаровский край активизировать работу по программе льготной ипотеки

ХАБАРОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев призвал банки, застройщиков и власти Хабаровского края активизировать работу и стимулировать спрос на программу льготной ипотеки под 6,5%. Об этом он сообщил на совещании в четверг во время рабочей поездки в регион.

"Застройщики есть, объем квартир на рынке есть, желательно бы поднять спрос. Нам бы хотелось, чтобы со стороны Хабаровского края была активизация. Программа работает до 1 ноября, времени не так много", - сказал Якушев.

По словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, по льготной ипотеке под 6,5% годовых на первичном рынке к 23 июля в регионе было принято 869 заявок, заключено 222 кредитных договора на 618 млн рублей. Однако он отметил, что количество непроданных квадратных метров остается гораздо больше количества проданных. Часть проблемы он видит в отсутствии заявок от застройщиков на получение кредитной субсидии.

"Еще есть у нас одна программа - субсидирование кредитов застройщику до ключевой ставки. К сожалению, пока от Хабаровского края участвует только одна компания. Коллеги, посмотрите: те кредиты, которые вы брали до 1 мая 2020 года по рыночной ставке, она у вас порядка 10-11%, просубсидируем до конца 2021 года по ставке ключевой. То есть, уже 4,25%", - сказал Стасишин.

В четверг началась рабочая поездка Якушева в Хабаровский край. Глава Минстроя России проконтролирует реализацию в регионе мероприятий нацпроекта "Жилье и городская среда". Во время рабочей поездки министр обсудит с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым решение вопроса обманутых дольщиков, проведет совещание с главами муниципальных образований, застройщиками и руководителями банков по реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и подготовке региона к зиме.