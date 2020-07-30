Дегтярев поручил еженедельно проводить совещания застройщиков с банками в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил организовать штаб на базе регионального правительства, в рамках которого будут проходить еженедельные встречи застройщиков с представителями банков и ресурсоснабжающих организаций. Эта мера должна решить проблемы с долгим согласованием проектов и, как следствие, стимулировать жилищное строительство в регионе.

В четверг в ходе совещания по реализации нацпроектов в Хабаровском крае один из застройщиков сообщил, что компания долгое время не может получить ответ от банка о том, будет ли ей предоставлено проектное финансирование. Присутствовавший на совещании глава Минстроя РФ Владимир Якушев отметил, что такие вопросы нужно решать на специальном штабе, который должен быть организован на базе краевого правительства.

"[Предложение] принимается. Даю прямое поручение: в еженедельном режиме застройщиков, крупные банки и ресурсоснабжающие организации будем собирать. Принимаем как руководство к действию", - ответил ему Дегтярев.

По словам Якушева, сейчас с помощью проектного финансирования строится все больше объектов, в целом динамика положительная, однако на местах остаются проблемы. Как пояснил представитель компании-застройщика, сейчас есть сложности с определением пакета документов, которые нужны банку для предоставления такого финансирования. Еще одна проблема - отсутствие жестких сроков проверки документов, из-за чего она может затягиваться.

Глава Минстроя РФ отметил, что наличие в хабаровском кабмине штаба, который будет объединять девелоперов, банки и ресурсоснабжающие организации, позволит снять эти вопросы. "Каждый проект нужно по косточкам разбирать. <…> Я думаю, что на этой площадке будет очень много вопросов сниматься", - сказал Якушев.

Он также напомнил, что на базе Минстроя РФ работает конфликтная комиссия, которая решает такие проблемы и рассматривает отказы в предоставлении проектного финансирования. Причем в 85% случаев комиссия принимает положительные решения, добавил министр.

Проектное финансирование строительства жилья

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 г. российские застройщики не могут привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам долевого участия. Как следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда", к концу 2024 г. число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.