В России квартиры в недостроях ждут 200 тыс. обманутых дольщиков

ХАБАРОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Квартиры в недостроенных домах, строящихся с долевым участием, ждут в России более 200 тыс. человек. Об этом сообщил руководитель Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев по видеосвязи на совещании с участием главы Минстроя РФ Владимира Якушева в Хабаровске в четверг.

"69 субъектов, [где имеются обманутые дольщики], около 200 тыс. дольщиков", - сказал Тимофеев.

Якушев на совещании в правительстве Хабаровского края отметил, что федеральных средств на решение проблем всех дольщиков не хватит, и положительного результата можно достичь только тогда, когда идет консолидация инструментов региона и фонда. "Фонд на сегодняшний день дофинансирован средствами федерального бюджета для решения данной проблемы. Мы должны максимально посмотреть те инструменты, которые имеются на месте, и естественно готовы подключить фонд к решению тех вопросов, которые невозможно решить региональным ресурсом", - сказал Якушев.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов.