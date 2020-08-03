Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку со ставкой от 2,7%

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сбербанк возобновил прием заявок по программе сельской ипотеки со ставкой от 2,7% годовых. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации в понедельник.

"Сбербанк возобновил прием заявок по программе "Сельская ипотека". Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при использовании сервиса "Электронная регистрация" снижается до 2,7% годовых", - отмечается в релизе.

По словам директора дивизиона "ДомКлик" Сбербанка, в мае 2020 года во время запуска программы годовой лимит в 97 млн рублей был разобран за 8 часов. Тогда банк принял около 1,1 тыс. заявок по сельской ипотеке. "Надеемся, что она поможет тысячам людей по всей стране улучшить жилищные условия на выгодных условиях", - прокомментировал он.

Согласно условиям программы сельской ипотеки, объект недвижимости должен быть расположен на сельских территориях субъектов РФ (кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга). Приобретение возможно на вторичном рынке у физического или юридического лица по договору купли-продажи, на первичном рынке - только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования. Для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа максимальная сумма кредита составляет 5 млн рублей, для других субъектов РФ - 3 млн рублей. Максимальный срок кредита - 25 лет, первоначальный взнос - минимум 15% от общей суммы кредита. Программа продлится до 31 декабря 2022 года.

22 июля, выступая с ежегодным отчетом перед парламентом, премьер-министр Михаил Мишустин предложил выделить дополнительно еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе. По его словам, в рамках программы уже выделено 18,5 млрд рублей.