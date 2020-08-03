Первая семья оформила право собственности в достроенном спустя 18 лет доме в Москве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Первой семье удалось зарегистрировать право собственности на квартиру в достроенном спустя 18 лет жилом комплексе "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по Москве.

"После проведения государственным регистратором экспертизы представленных документов было принято положительное решение и зарегистрировано первое право собственности. Соответствующая запись внесена в государственный реестр недвижимости и документы переданы в центр госуслуг "Мои документы". Теперь собственник получит выписку из ЕГРН со статусом правообладателя квартиры", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

ЖК "Новые Черемушки" находится на юго-западе Москвы по адресу: проспект 60-летия Октября, дом 17. Его строительство началось в 2002 году, дом являлся одним из последних незавершенных долгостроев "СУ-155" в России. Выдача ключей дольщикам этого дома началась 1 июня 2020 года. Столичный Росреестр поставил объект на кадастровый учет в середине июня 2020 года.

"СУ-155" был одним из крупнейших российских строительных холдингов, в 2015 году он объявил о неспособности завершить проекты "из-за сложной экономической ситуации". К решению проблемы подключилось правительство РФ, завершением большинства объектов занимается структура госбанка "Российский капитал" (с 2018 года - Банк ДОМ.РФ) - компания "РК-строй".

Общий долг "СУ-155" перед кредитными организациями превышает 17 млрд рублей, иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк "Открытие" и Росбанк. Компания несла обязательства перед 27 тыс. пайщиков в 14 регионах России.