Более 1,5 тыс. семей жертв репрессий подали заявления на обеспечение жильем

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Лишь более 1,5 тыс. семей, члены которых были репрессированы в советское время, подали заявления на обеспечение жильем и встали на учет в России. Об этом сообщил начальник отдела реализации гособязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Минстроя РФ Али Яндиев.

"Минстрой собирал статистику, в том числе направлялись запросы в субъекты. <...> В соответствии с информацией, которую представили субъекты, речь идет о более 1,5 тыс. семей", - сказал Яндиев в ходе общественной экспертизы двух законопроектов, касающихся обеспечения жильем жертв репрессии. Мероприятие прошло в Общественной палате России.

В свою очередь, секретарь ОП РФ Лидия Михеева отметила, что 1,5 тыс. семей по всей России - "довольно условная цифра". По ее мнению, потенциальных заявителей на обеспечение жильем среди семей репрессированных в советское время может быть гораздо больше. "Жители Урала, Сибири, восточного Казахстана, севера России, наверняка, в большинстве своем в истории семей имеют такие обстоятельства (репрессии в отношении членов семей - прим. ТАСС). И, честно говоря то, что всего 1,5 тыс. семей во всей стране собрали документы, сформировали эти пакеты и обратились в органы власти - это тоже очень интересный социальный феномен", добавила Михеева.

В Общественной палате также предложили дополнить федеральный закон "О реабилитации жертв политических репрессий". В частности, по мнению членов ОП РФ, граждане, которые утратили жилье из-за репрессий, должны получить его однократно и без очереди. Также предлагается установить минимальный перечень документов. "Это документ о том, что они репрессируемые, либо решение суда, устанавливающее данный факт, и заявление этих лиц о желании возвратиться в места прежнего проживания, где были выселены их реабилитированные родители", - отметила член Общественный палаты Светлана Казаченок.

Ранее на рассмотрение в Государственную думу было направлено два законопроекта, предлагающих изменения в ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий". В частности, депутаты фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов и Галина Хованская предлагают гарантировать жертвам репрессий или членам их семей выплаты из федерального бюджета на строительство или покупку жилья. В свою очередь, законопроект Минстроя РФ предусматривает, что субъекты России должны заниматься вопросом обеспечения жильем реабилитированных граждан и членов их семей.

Оба законопроекта разработаны во исполнение постановления Конституционного суда (КС) РФ от 10 декабря 2019 года по жалобам жительницы Кировской области Алисы Мейсснер, Елизаветы Михайловой из Владимирской области и Евгении Шашевой из Республики Коми. КС указал, что федеральный законодатель должен урегулировать условия и очередность предоставления жертвам репрессий жилых помещений по прежнему месту жительства.