"Известия": ОНФ предлагает отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса в 2020 году

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Россиян, которые в этом году продали недвижимость экономкласса и приобрели новостройку или в течение года с момента продажи приобретут новое жилье с использованием льготных государственных программ, предлагают освободить от уплаты НДФЛ. С такой инициативой выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ), направив соответствующее предложение в Минстрой и Минэкономразвития, сообщают в четверг "Известия".

Как сообщил изданию автор инициативы, директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин, речь идет о стандартной непремиальной недвижимости, норматив ее стоимости определяет Минстрой. От уплаты налога предлагается освободить граждан, которые в этом же году приобретут другое жилье на первичном рынке или в течение года с момента продажи - с использованием льготных программ. Отмечается, что речь идет о субсидированной под 6,5% годовых ипотеке на новостройки, а также льготных кредитах для военнослужащих, врачей, учителей и т. д.

"Так, с одной стороны, поддержку получат люди, которые стремятся улучшить жилищные условия, с другой стороны, мера не приведет к крупным выпадающим доходам бюджета", - отметил Семин.

В пресс-службе Минстроя "Известиям" сообщили, что предложения ОНФ находятся вне компетенции ведомства, при поступлении письма оно будет переадресовано в Минфин.