Мосбиржа и Сбербанк начали расчет Индекса московской жилой недвижимости

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Московская биржа и Сбербанк запустили расчет Индекса жилой недвижимости Москвы. Об этом сообщил в понедельник член правления - управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич.

"[Запускаем] Индекс жилой недвижимости в Москве, который будет рассчитываться на основании реальных [ипотечных] сделок, информацию о которых нам будет предоставлять "ДомКлик", [это] информация об ипотечных сделках Сбербанка", - сказал он в ходе онлайн-конференции.

По его словам, для России Индекс жилой недвижимости является новым инструментом. При этом Марич обратил внимание, что подобные индексы рассчитываются в других странах. "В Америке считается индекс по американской жилой недвижимости, в Европе есть аналогичный индикатор. И более того - на них даже есть производные финансовые инструменты на американских и европейских биржах, то есть это уже в общем-то зарекомендовавший себя в мире инструмент", - добавил он.

Индекс жилой недвижимости будут рассчитываться каждую неделю, а пересмотр базы расчета индекса будет происходить раз в квартал. Индикатор индекса представляет собой среднюю цену квадратного метра жилой недвижимости в основных административных округах Москвы, отмечает Марич. "Важное отличие индикатора от всех других - то, что он рассчитывается на основании реальных сделок", - подчеркнул он.

Как добавил управляющий директор "ДомКлик" (сходит в экосистему Сбербанка) Алексей Лейпи, компания использует данные об ипотечных сделках Сбербанка, собранные за последние четыре года, то есть с 2016 года. По его словам, сегодня около 60% сделок с недвижимостью заключаются с использованием ипотеки. При этом доля Сберабанка в общем объеме ипотечных сделок составляет примерно половину. То есть, "ДомКлик" будет поставлять Мосбирже для расчета Индекса жилой недвижимости информацию о примерно трети рынка жилой столичной недвижимости.

Лейпи отметил, что для расчета индекса используются данные по Москве, так как на столичном рынке заключается большое количество сделок и есть информация о них. Это позволяет создать очень точную модель индекса. При этом в дальнейшем планируется подключать к модели и другие регионы России.

Запуск фьючерса на Индекс недвижимости

По словам старшего управляющего директора, начальника управления электронных рынков Сбербанка Владимира Ярового, после того, как индекс наберет популярность и некоторую историю, можно будет переходить к запуску фьючерсов на этот инструмент.

Его слова подтвердил Марич, отметив, что фьючерсы позволят инвестиционным фондам и частным инвесторам реализовывать стратегии по получению прибыли от изменения цен на недвижимость. "Застройщики, в свою очередь, смогут с помощью фьючерсов захеджировать рыночные риски, а финансовые компании - создать новые структурные продукты, которые помогут частным инвесторам накопить на недвижимость либо на первоначальный взнос по ипотеке", - объяснил он.

Конкретные сроки по запуску фьючерсов на Индекс жилой недвижимости Мосбиржа пока не готова озвучить, однако есть планы вернуться к этому вопросу до конца 2020 года, добавил Марич.

"Я думаю, что этот фьючерс мог бы быть хорошей подпоркой для инвесторов - как профессиональных, так и розничных, чтобы иметь в портфеле долю активов, привязанных к квадратному метру", - считает Яровой.

По данным Мосбиржи, с начала года Индекс жилой недвижимости Москвы вырос на 4%. По состоянию на 5 августа 2020 года значение индекса достигло более 188 тыс. рублей за кв. м, тогда как 28 декабря 2016 года этот показатель составлял почти 160 тыс. рублей за кв. м. Стоит отметить, что в расчет не включается элитная недвижимость стоимостью более 30 млн рублей.