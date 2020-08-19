ФРДВ планирует принять участие в проекте строительства арендного жилья в Магадане

ТАСС, 19 августа. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) и Корпорация развития Магаданской области договорились о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов на территории региона, в рамках которого рассматриваются планы по совместному строительству арендного жилья. Об этом в среду сообщили ТАСС в фонде.

"Одним из перспективных и социально значимых направлений является жилищное строительство. В частности, фонд рассматривает возможность участия в проекте строительства арендного жилья в Магадане", - сообщили в ФРДВ.

По информации фонда, проект реализуется по программе поддержки и опережающего развития жилищного строительства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и Арктике. Планируется, что жилой комплекс общей площадью более 24 тыс. кв. м разместится в новом микрорайоне города Гороховое поле, который является ключевым проектом стратегии пространственного развития Магадана до 2030 года. Строительство жилого комплекса позволит обеспечить современным и качественным жильем молодых специалистов, медработников, сотрудников социальных служб. Кроме того, часть квартир в новостройке будут выделены гражданам в рамках программы расселения аварийного жилья. Первые дома в новом микрорайоне планируется сдать в 2023 году.

В настоящее время жилищный вопрос является одним из наиболее острых в Магаданской области. На территории всего региона отсутствует первичный рынок жилья, а вторичный находится в плохом состоянии. При этом на стадии строительства сейчас находится всего лишь один жилой комплекс "Нагаевский". Также из-за отсутствия новостроек жители Колымы не могут воспользоваться своим правом на получение льготной "дальневосточной ипотеки", так как она действует только на новые квартиры.

Ранее во время рабочей поездки по российскому Дальнему Востоку председателю правительства РФ Михаилу Мишустину предложили поддержать идею изменения условий выдачи льготной ипотеки под два процента годовых, расширив их на покупку квартир на вторичном рынке в сельской местности Магаданской области и Чукотки, так как в этих регионах нет новостроек. Премьер-министр положительно отнесся к идее и пообещал заняться продвижением этого вопроса.

О введении льготной ипотеки на первичное жилье для жителей Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. В декабре прошлого года правительством РФ подписало постановление об условиях программы для молодых семей со ставкой в два процента. Такую ипотеку могут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее могут участники программы "Дальневосточный гектар", для которых в случае запроса кредита на строительство жилья на данном земельном участке требований по возрасту нет. Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.