В Ульяновской области за объектами долевого строительства закрепят контролирующие группы

УЛЬЯНОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Группу контроля для эффективного расходования средств будут закреплены за каждым объектом долевого строительства в Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой правительства региона.

"В Ульяновской области за каждым объектом долевого строительства закрепят группу контроля для эффективного расходования выделенных средств. Такое поручение губернатор Сергей Морозов дал на встрече по вопросам достройки проблемных домов", - отмечается в сообщении.

Губернатор отметил, что на достройку проблемных объектов тратятся бюджетные деньги, за расходованием которых должен быть установлен жесткий контроль. "Нужно четко проговорить, кто за каким домом будет закреплен, включить в состав контрольных групп самих дольщиков, чтобы они фиксировали ход и качество работ, которые проводятся на объекте. Специалисты, в свою очередь, должны составить понятную инструкцию для них - на что обращать внимание, может даже провести какое-то обучение", - привели слова Морозова в пресс-службе правительства региона.

За каждым домом, на достройку которого выделены средства из областного бюджета, закрепят кураторов из состава депутатского корпуса, от инициативной группы участников долевого строительства и муниципальной власти. По словам первого заместителя председателя Законодательного собрания Ульяновской области, секретаря регионального отделения "Единой России" Василия Гвоздева, на ближайшем заседании фракции партии будет подробно рассмотрена ситуация по каждому дому. "При подготовке бюджета на следующий год нам нужно точно знать, сколько заложить средств на полное решение вопроса с дольщиками в Ульяновске. Сейчас озвучивается сумма в 150 млн рублей, чтобы 676 семей получили свое жилье. Фракция вышла с инициативой закрепить за каждым проблемным домом депутата", - процитировали Гвоздева в пресс-службе правительства региона.

В Ульяновске действует рабочая группа по урегулированию вопросов обманутых дольщиков, которая помогает гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию из-за действий недобросовестных застройщиков, в решении социальных вопросов. Кроме того, работает горячая линия, на которую на сегодняшний день поступило более 200 обращений.

В 2020 году на завершение строительства проблемных объектов в Ульяновске выделено 152 млн рублей. На эти средства уже достроены пять домов, порядка 800 семей получили квартиры. В августе было дополнительно выделено 93 млн рублей, средства направлены на завершение работ в двух многоквартирных домах. Осенью планируется выделить 30 млн рублей для окончания строительства в еще одном доме.